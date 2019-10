Charbon : les centrales européennes ont perdu 7,3 milliards $ en 2019 (Carbon Tracker)

(Agence Ecofin) - Les centrales européennes à charbon ont enregistré un déficit de l’ordre de 7,3 milliards $ en 2019. En effet, 80 % de ces infrastructures enregistreront des pertes pour le compte de cette année selon Carbon Tracker, rendant l’industrie vulnérable. A la base de cette situation, la baisse du coût des énergies renouvelables et du gaz qui a diminué la demande pour les centrales à charbon qui apparaissent ainsi moins compétitives et surtout plus polluantes.

Alors que le prix de la tonne de charbon est passé de plus de 100 $, il y a un an, à 66 $, la taxe sur le carbone a quintuplé par rapport à 2027, élevant significativement le coût d’exploitation de ces centrales. Dans le même temps, le prix du gaz a diminué de 27 %, encourageant les centrales thermiques à se tourner vers ce combustible.

Les pays tels que l’Allemagne ou l’Espagne prévoient d’éteindre définitivement leurs centrales à charbon d’ici 2038 et 2030 respectivement.

« Les centrales européennes à charbon subissent une hémorragie financière parce qu’elles ne peuvent pas être compétitives face au renouvelable et au gaz et cette situation empirera. Fermer ces centrales est l’option la plus économique et peut être bénéfique pour toutes les parties », a affirmé Matt Gray, le responsable de l’énergie et des centrales à Carbon Tracker.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

25/09/2019 - Assemblée générale de l’ONU : « Le charbon n’a plus sa place en Afrique, l’avenir est aux énergies renouvelables », affirme Akinwumi Adesina.

18/09/2019 - Afrique du Sud : le principal fournisseur de charbon de l’Eskom acquiert deux parcs éoliens pour réduire sa taxe carbone