Namibie : 4 centrales d’énergies renouvelables de 220 MW, à bâtir en 5 ans sur fonds propres

(Agence Ecofin) - En Namibie, la compagnie électrique nationale a annoncé la construction prochaine de quatre centrales à énergies renouvelables afin d’assurer la fourniture au niveau local de l’énergie nécessaire à l’économie et de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Ces infrastructures seront construites au cours des cinq prochaines années.

Il s’agira de centrales solaires, éoliennes et à biomasse d’une capacité combinée de 220 MW et d’un coût évalué à 338 millions $ soit 4,7 milliards de dollars namibiens. Les infrastructures dont la mise en place démarrera au cours de cette année seront financées sur fonds propres par le pays.

La Namibie importe actuellement plus de 60 % de sa consommation énergétique et, ce, malgré son important potentiel. Le pays, l’un des plus arides de l’Afrique subsaharienne, enregistre plus de 300 jours d’ensoleillement et « compte en tirer profit, surtout avec le développement du marché solaire mondial qui a donné lieu à une réduction des coûts et l’amélioration des performances des panneaux photovoltaïques et des équipements auxiliaires », a affirmé Kahenge Haulofu, le directeur exécutif de Namibia Power Corp, lors de l’annonce de ce plan.

Selon lui, la Namibie, plus grande en superficie que la France, compte seulement 2,6 millions d’habitants. Elle dispose donc largement des sites pour mettre en place des centrales solaires et éoliennes de grande envergure.

