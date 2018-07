Afrique du Sud : BioTherm clôture la mobilisation financière de 4 projets de 284 MW de capacité totale

(Agence Ecofin) - L’énergéticien BioTherm Energy a affirmé avoir clôturé la mobilisation financière de 4 projets solaires et éoliens d’une capacité totale de 284 MW. Les centrales concernées par la levée de ces financements sont les centrales éoliennes de Golden Valley (120 MW) et d'Excelsior (32 MW) ainsi que les centrales solaires photovoltaïques de Konkoonsies II (86 MW) et d’Aggeneys (45 MW). Le coût total de leur mise en œuvre s’élève à 500 millions $.

« L’équipe de BioTherm est ravie d’avoir finalement achevé la levée des fonds nécessaires à ces projets et de pouvoir avancer dans la mise en place des projets. Il s’agit d’un pas important qui dénote de la qualité de l’équipe locale en place », a affirmé Jasandra Nyker (photo), la directrice exécutive de la compagnie.

La construction des centrales d’Excelsior et de Golden Valley a été confiée à Goldwind et ces infrastructures devraient entrer dans leur phase de commercialisation, au cours du quatrième trimestre 2019 et du quatrième trimestre 2020, respectivement.

ET Solutions construira, quant à elle, les centrales d’Aggeneys et de Konkoonsies II. Ces dernières entreront dans leurs phases commerciales au troisième trimestre 2019 et au premier trimestre de 2020, respectivement.

Gwladys Johnson Akinocho