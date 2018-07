Signature à Abuja du mémorandum d'accord du gazoduc Nigeria-Niger et des projets de raffinerie par les chefs d’Etat des deux pays

(Agence Ecofin) - Le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou et son homologue du Nigéria, Muhammadu Buhari, viennent de signer le mémorandum d'accord du gazoduc Nigeria-Niger incluant également des projets de raffinerie et l'inauguration d'un Comité directeur et technique, a indiqué la présidence du Niger dans un post publié ce jour.

Très concrètement, ce mémorandum d’entente a pour ressort principal, la construction d’un pipeline de pétrole brut partant du Niger au Nigeria, ainsi que la construction d’une nouvelle raffinerie dans une ville nigériane située à proximité de la frontière entre les deux pays, apprend-on.

Cette future infrastructure devra permettre d’accroître les échanges entre les deux pays voisins qui, rappelons-le, sont régulièrement en proie aux attaques du groupe terroriste Boko Haram.

Ce mémorandum est signé au cours de la visite de travail et d’amitié qu’effectue le président Issoufou depuis hier au Nigéria. Il est accompagné dans ce déplacement de son ministre, directeur de cabinet, Ouhoumoudou Mahamadou et du ministre du Pétrole, Foumakoye Gado.