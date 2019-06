Orange a aidé KaiOS Tehnologies à lever 50 millions $ pour améliorer l’accès à Internet en Afrique

(Agence Ecofin) - La société KaiOS Tehnologies, fabricant de KaiOS, le système d’exploitation mobile pour téléphones intelligents, a dévoilé le 21 juin 2019 le soutien de l’opérateur de téléphonie mobile Orange dans sa levée de fonds d’une valeur de 50 millions de dollars US destinée à améliorer l’accès à Internet en Afrique. Avec cet argent, KaiOS Technologies va renforcer sa présence sur le segment en forte croissance des téléphones intelligents, un marché qui devrait permettre à 827 millions de personnes d’avoir accès aux services numériques en Afrique.

Sébastien Codeville (photo), le président-directeur général de KaiOS Technologies, a déclaré qu’ « en 2019 et au-delà, nous sommes impatients de développer des solutions encore plus innovantes et localisées qui réduisent la fracture numérique en Afrique et plus encore».

La société a déjà fait un premier pas dans ce sens en mai dernier en lançant Sanza en partenariat avec Orange. Il s’agit d’un téléphone intelligent intégrant la reconnaissance vocale, une longue autonomie de batterie et des applications populaires. L’appareil est déjà vendu au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Mali à 20 dollars US (11 642 FCfa).

Au-delà du manque d’infrastructures télécoms, la cherté des téléphones de qualité est également l’un des principaux freins à l’accès des populations africaines à Internet. Alioune Ndiaye, le président-directeur général d’Orange Middle East & Africa, a fait savoir que l’investissement du groupe dans KaiOS Technologies viendra aider cette entreprise à mettre sur le marché, davantage d’appareils mobiles à petits prix et performants.