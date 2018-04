Nigéria : nouvelle introduction en bourse pour un fonds obligataire de 6 millions $ géré par une filiale de la First City Monument Bank

(Agence Ecofin) - Legacy USD Bond Fund, un fonds commun de placement géré par la firme d’investissement nigériane First City Asset Management Limited (FCAM) a été coté sur le Nigerian Stock Exchange (NSE). Pour son offre publique initiale, le fonds a obtenu 244,4% de taux de souscription et mobilisé 6 millions $.

James Ilori, le CEO de la FCAM a indiqué que cette introduction en bourse du Legacy USD Bond Fund offre la possibilité à des investisseurs de rentrer dans le capital de la firme. « Cette introduction en bourse permet à Legacy USD Bond Fund d’être plus accessible. Nous continuerons à travailler pour offrir à des investisseurs des produits sûrs et à valeur ajoutée » a-t-il affirmé.

Rappelons que le véhicule d’investissement Legacy USD Bond Fund est enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’institution de régulation du marché financier nigérian. Ce fonds est l’un des produits de la branche investissement et gestion d’actifs du groupe bancaire nigérian First City Monument Bank, un groupe financier présent dans le top 8 des banques nigérianes

Chamberline Moko