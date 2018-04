Knife Capital réalise un deuxième investissement en moins d’un mois, en s’offrant des actions préférentielles dans une nouvelle société

(Agence Ecofin) - Le capital-risqueur sud-africain Knife Capital a investi au sein Skillup Tutors, une plateforme qui recrute des tuteurs pour dispenser des cours de soutien à des élèves dans des matières comme les mathématiques, les sciences ou les langues.

Le financement apporté permettra à la start-up lancée en 2016, de recruter davantage de tuteurs pour encadrer ses apprenants en présentiel et en ligne. Par la suite, l’entreprise, grâce à des partenaires noués à l’international, prévoit d’exporter ses services en dehors de l’Afrique du Sud et plus précisément au Royaume-Uni et sur d'autres marchés en Europe et en Asie du Sud-Est.

Matthew Henshall, cofondateur de Skillup Tutors a indiqué que sa plateforme, qui est désormais intégrée dans le portefeuille d’entreprises de Knife Capital, songe à tirer parti de l’expérience du capital-risqueur pour développer l’industrie du tutorat privé en Afrique du Sud. « Nous voulons réduire les coûts des services de tutorat privé en offrant des services de qualité à des prix abordables ce qui permettra de consolider cette activité qui pour le moment est fragmentée et inefficace », a-t-il déclaré.

Pour Knife Capital, le fait que ce soit un apport de fonds de série A, lui permet d’accéder à des actions préférentielles dans le capital de la société qu’il a ciblée. Aucune indication n’a été donnée sur la part de capital concernée par cette possibilité.

Rappelons qu’en mars 2018, Knife Capital a finalisé l’acquisition d’une participation minoritaire au sein de DataProphet, une start-up sud-africaine dont l’activité consiste en la fourniture des services de conseil et de développement à des entreprises.

Chamberline Moko