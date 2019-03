Kenya: le sud-africain Transnet négocie l’exploitation du port de Lamu

(Agence Ecofin) - Les autorités kényanes ont entamé des négociations avec le groupe de logistique sud-africain Transnet sur l’exploitation du port de Lamu, qui devrait être notamment utilisé pour exporter le pétrole, a rapporté l’agence Bloomberg, le 25 mars, citant un dirigeant de l’Autorité portuaire kényane.

« Le groupe public sud-africain dirige un consortium qui serait appelé à fournir les équipements nécessaires des trois premiers postes à quai et à exploiter ces installations portuaires », a déclaré le directeur général de la Kenya Ports Authority, Ken Manduku. « Nous sommes toujours en train de négocier. Nous espérons une décision finale, d'ici fin mars », a-t-il ajouté, sans dévoiler la valeur financière d’un éventuel accord.

Le port de Lamu a été conçu en tant que terminus d’un mégaprojet baptisé Lapsset (Lamu Port Southern Sudan-Ethiopia Transport Corridor), point d’arrivée d’un pipeline de plus de 1 500 km de long doublé d’une autoroute, d’un chemin de fer et enrichi d’une usine de gaz naturel liquéfié, d’une raffinerie, d’une centrale de désalinisation et de plusieurs villes nouvelles.

A terme, le port devrait être relié à l’Ethiopie et devenir le débouché des champs pétroliers kényans, mais aussi éthiopiens, ougandais et sud-soudanais. Au total, 23 millions de tonnes de marchandises sont attendues à Lamu dès 2030, soit deux fois le trafic du port de Mombasa.

