Nigeria : l’Access Bank lève 41 millions $ en émettant les premières obligations vertes de société du continent

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, l’Access Bank vient de lever 41 millions $ dans le cadre de l’émission des premières obligations vertes de société du continent. Ces obligations ont été souscrites pour une période de 5 ans, à un taux de 15,50%, par un large éventail d’investisseurs institutionnels.

Les fonds serviront à financer des projets durables dans les secteurs de l’industrie, du transport et de l’agriculture.

Cette première émission d’obligations vertes par une société sur le continent a été possible avec l’appui du programme de développement des obligations vertes. L’initiative a fourni une formation et un support technique de l’ensemble des régulateurs, investisseurs et intermédiaires locaux ayant participé à l’opération.

Elle témoigne d’un appétit grandissant du continent pour ce type d’obligations. En décembre 2018 par exemple, le Nigeria avait émis ses premières obligations vertes souveraines qui lui avaient permis de lever 29 millions $.

« Ces premières obligations vertes de société du continent représentent une étape majeure dans le développement du marché des obligations vertes sur le continent. En plus d’inspirer les autres entreprises privées, ce leadership d’Access Bank dans le domaine est primordial pour le développement de la finance verte au Nigeria et un grand exemple que les autres pays devraient suivre.», a affirmé Justine Leigh-Bel, la directrice de développement du marché au Centre de promotion des importations provenant des pays développés (CBI). L’institution européenne a appuyé la banque dans la réalisation de cette émission.

Gwladys Johnson Akinocho