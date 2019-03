L'investisseur britannique Actis s'associe à une entreprise indienne sur un projet immobilier de 118,8 millions $ au Kenya

(Agence Ecofin) - L'investisseur britannique Actis, qui est spécialisé sur des marchés d'Afrique d'Amérique Latine et d'Asie, s'est associé avec l'entreprise Shapoorji Pallonji, pour le développement d'un projet immobilier au Kenya. L'initiative nécessitera un investissement de 12 milliards de shillings kényanes (118,8 millions $), apprend-on de la presse locale qui donne l'information.

Il est question pour ce premier projet des deux partenaires, de construire 600 appartements à loyer modéré, pour répondre à la demande croissante de logement de bonne qualité à un prix accessible, dans la ville de Nairobi, la capitale kényane. L'idée est de répliquer dans la principale ville de la première économie d'Afrique de l'Est, une initiative qui a fait ses preuves en Inde.

« Actis et Shapoorji Pallonji ont mis à la disposition du marché indien des logements, des milliers de maison correspondant aux besoins des consommateurs et à un prix abordable. Nous sommes confiant de ce que l'expérience d'Actis dans le domaine de l'investissement en Afrique et celle de Pallonji dans le développement des projets immobiliers permettra de débloquer une opportunité significative pour les deux » a fait savoir David Moley le responsable des projets immobiliers chez Actis.

Le business de l'immobilier est celui du moment au Kenya, où la croissance économique a gonflé les rangs de la classe moyenne, en quête de cadres de vie plus sophistiqués. Une visite dans les rues des quartiers résidentiels de Westland à Nairobi, montre bien le boom du secteur avec de nombreux chantiers sur les abords des routes.

Mais l'ensemble de ces projets ne suffit pas à satisfaire une demande, selon plusieurs analyses. L'entreprise indienne a mis en avant ses compétences dans le domaine de la construction, en indiquant qu'elle a aussi bien construit des édifices institutionnels comme le palais présidentiel du Ghana ou le siège de l'Assemblée nationale de la Gambie, tout comme elle a développé des projets d'immobilier résidentiel en Algérie.

La question est désormais celle de savoir quels seront les prix de l’immobilier résidentiel au Kenya dans une dizaine d’année. Les annonces de projets immobilier sont désormais légions dans le pays. La semaine dernière, une entreprises chinoise, la Beijing Damei Investment Company, annonçait, elle aussi, un plan de développement résidentiel.



Idriss Linge