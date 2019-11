Togo : l’Etat sera co-actionnaire de la Centrale Kékéli Efficient Power, via une prise de participation de Kifema Capital

(Agence Ecofin) - Eranove a bouclé le financement nécessaire à la construction de Kékéli Efficient Power, porté à 65,4 milliards FCFA au lieu de 64 milliards FCFA préalablement annoncés, selon un communiqué publié jeudi 21 novembre 2019.

Selon Togo First, à côté des actionnaires commerciaux et institutionnels qui se sont mobilisés, on note Kifema Capital (en langue kabyè le jour se lève), une société d’investissements dont les actionnaires sont le fonds souverain Togo Invest, ainsi que les institutions nationales, à savoir la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM) et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT).

Et, par le biais de Kifema Capital qui participe au projet de construction de la centrale thermique à hauteur de 25% de financement en capitaux propres, l’Etat togolais devient co-actionnaire de la centrale Kékéli Efficient Power.

Cette société d’investissements, selon les informations diffusées, axe sa stratégie sur la prise de participations dans tous les projets structurants au Togo, avec pour objectif de soutenir la croissance de l’économie.

Notons que le financement de 65,4 milliards de francs CFA, mobilisé à 100 % par des institutions financières africaines, a été réuni à travers les arrangeurs BOAD et Oragroup auprès de prêteurs institutionnels et commerciaux de la place (BOAD, AFC, Orabank Togo, BIA Togo, NSIA Benin et Banque Atlantique Togo). Ce qui contribue à dynamiser le marché financier régional en pleine croissance.

