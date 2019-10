Au Nigeria, les start-up ont levé 38,01 millions $ au troisième trimestre 2019

(Agence Ecofin) - Les start-up au Nigeria ont levé 38,01 millions $ au troisième trimestre 2019. L’information est contenue dans un récent rapport publié par le média Techpoint.africa. Ces financements mobilisés auprès d’investisseurs étrangers et institutionnels sont en hausse de 7 % par rapport à ceux obtenus au cours du troisième trimestre 2018.

Selon la nature des financements, les subventions et les dons ont constitué le plus grand nombre de transactions au cours de la période. Les montants les plus importants ont été levés par des start-up spécialisées dans le secteur de la mobilité et des transports. Celles-ci ont collecté plus de la moitié du total des investissements.

Les fintech nigérianes n’ont pas été assez attrayantes auprès d’investisseurs étrangers et locaux. Ces entreprises technologiques axées sur des opérations financières ont collecté moins de 10 % du montant global des financements.

Rappelons qu’au premier trimestre 2019, les start-up nigérianes ont levé 17,6 millions $ tandis qu’au deuxième trimestre, elles ont collecté 24,7 millions $.

Chamberline Moko