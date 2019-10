Le Zimbabwe invite les entreprises technologiques indiennes à explorer des opportunités d’affaires dans le pays

(Agence Ecofin) - Vendredi dernier, Jenfan Muswere (photo), le vice-ministre zimbabwéen des TIC, des Services postaux et du Courrier, a appelé les grandes entreprises technologiques indiennes à explorer des opportunités d’investissements dans le secteur TIC du pays. Il prenait part au Millennial India International Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (MIICCIA), une plateforme à but non lucratif créée pour promouvoir la coopération et les opportunités commerciales entre les pays du monde et l’Inde.

Cet intérêt pour l’investissement indien découle de l’expertise démontrée, dans les TIC, au fil des années par la nation asiatique, qui de surcroit entretient de bonnes relations diplomatiques avec le Zimbabwe. L'Inde se classe désormais à la 52e place du Global Innovation Index (GII) 2019, soit un bond de 5 places par rapport à l'année dernière et de 29 places au cours des cinq dernières années. Le pays était 81e en 2015.

D’après Jenfan Muswere, son pays est favorable aux investissements indiens dans les domaines prioritaires du commerce et des technologies de l'information, notamment le développement de logiciels, la fabrication d'accessoires et la construction de pôles informatiques.

Selon lui, les mesures drastiques prises pour réformer le climat de l'investissement et l'environnement opérationnel des entreprises afin de garantir leur ouverture, la suppression du régime compliqué des visas pour les ressortissants de certains pays (dont l’Inde), sont autant de signes qui démontrent la volonté de la deuxième République du Zimbabwe d’instaurer un climat d’encouragement et de facilitation des investissements dans tous les secteurs de l'économie.

Lire aussi :

16/07/2019 - Zimbabwe: le ministre des télécoms demande aux ambassadeurs de vendre la vision TIC du pays à l’étranger