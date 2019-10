Le fonds Imara destiné aux bourses africaines a connu un troisième trimestre 2019 difficile sur ses placements dans la région

(Agence Ecofin) - Le fonds africain de la firme d'investissement Imara Asset Management a connu un troisième trimestre 2019 difficile en raison de la contreperformance de ses investissements sur certains de ses marchés, notamment au Nigeria, au Zimbabwe et en Côte d'Ivoire. Le marché financier de Lagos (Nigeria) auquel le fonds est le plus exposé avec 23% de ses placements, a généré une perte de valeur de 8,2%.

Mais à côté de cela, le Zimbabwe Stock Exchange et la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d'Abidjan ont généré les plus grosses pertes, respectivement de 47,7% et 13,4%. L'Afrique du Sud n'est pas en reste avec un rendement négatif de 12,4%. Malgré des performances positives sur d'autres marchés comme le Maroc ou le Kenya, Imara Africa Fund est pour la première fois depuis 2012, moins performant que l'indice Standard & Poor's qui traque des valeurs boursières africaines en dehors de l'Afrique du Sud (S&P Index Pan African excluding South Africa).

Il faut dire que les marchés boursiers africains hors Afrique du Sud n'ont pas été très profitables pour les fonds d'investissement qui y sont concentrés au cours de ce troisième trimestre. Ivestec Africa Class A Fund qui est un fonds d'investissement géré par la banque sud-africaine des services spéciaux Investec, a réalisé la meilleure performance du secteur, selon des données fournies par la firme d'analyse Riscura, avec un rendement de 1,3%.

Pour Imara, la bonne note vient de ce que son rendement depuis le début de l'année demeure positif, et que des marchés clés comme le Kenya, l'Egypte et le Maroc se comportent plutôt bien. Mais il en faudra plus pour attirer des investisseurs non spécifiquement focalisés sur l'Afrique.

Dans une récente étude, Standard & Poor's révèle que plus de 74% des fonds africains investissant sur des bourses locales ont eu de moins bonnes performances que ses fonds indiciels qui traquent les mêmes marchés financiers.

Idriss Linge