Le Soudan du Sud accueillera une conférence internationale sur le pétrole pour séduire les investisseurs

(Agence Ecofin) - Awow Daniel Chuang (photo), le ministre sud-soudanais du Pétrole a déclaré que son pays s’apprête à accueillir une conférence internationale, dont le but est de séduire les investisseurs du secteur pétrolier afin qu’ils profitent des opportunités qu’offre le pays. Cela, pour stimuler la production et par ricochet, la croissance de l’économie nationale.

La conférence aura lieu le mois prochain dans la capitale, Juba.

« Le gouvernement invitera des entreprises canadiennes, américaines et européennes à Juba pour mieux comprendre notre secteur pétrogazier », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par The New Times.

La plus jeune démocratie du monde compte attirer des investissements dans son bloc B3, l’un des plus prolifiques du pays avec plus de 300 millions de barils de pétrole récupérable. D’autres périmètres à fort potentiel sont également concernés.

Le pays prépare actuellement un appel d’offres international qui sera lancé en 2020. Pour cela, le responsable a affirmé que le pays recherche activement des sociétés d’exploration, de prospection sismique et de géophysique pour recueillir et présenter des données d’exploration lors de ce round.

