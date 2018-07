Le Japonais Isuzu Motors va installer une usine d’assemblage de véhicules en Ethiopie

(Agence Ecofin) - Le constructeur automobile japonais, Isuzu Motors, va installer une usine d’assemblage de véhicules en Ethiopie, en association avec des partenaires locaux, a rapporté le journal éthiopien The Reporter.

L’accord relatif à la construction de cette usine a été conclu entre Itochu Corporation, le conglomérat japonais chargé de la commercialisation des véhicules Isuzu, et les concessionnaires automobiles locaux, National Motors Corporation (NMC) et Kaki Plc, a-t-on précisé de la même source. L’usine devrait être opérationnelle au cours des deux prochaines années.

Spécialisé essentiellement dans la production de véhicules utilitaires 4x4 et de camions de poids léger, Isuzu Motors vend en moyenne 3 000 véhicules par an en Ethiopie, essentiellement des camions de type NPR et FSR.

Le constructeur vise également à introduire de nouveaux modèles de camions ainsi que des bus destinés au transport public durant les deux prochaines années.

Lire aussi:

29/06/2018 - Sur les premiers 4 mois de 2018, l’Ethiopie est le pays qui a capté le plus de capitaux étrangers dans de nouveaux projets.

23/09/2016 - Kia Motors lance une usine d’assemblage en Ethiopie et lorgne sur toute l’Afrique

07/09/2016 - Le constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën ouvre une usine d’assemblage en Ethiopie