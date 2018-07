Tanzanie: la BAD alloue 123 millions $ pour la ligne de transmission Nyakanazi-Kigoma

(Agence Ecofin) - La Tanzanie a levé 123,39 millions $ auprès de la Banque africaine de développement (BAD) pour le financement d’un projet de ligne électrique. L’infrastructure d’une capacité de transport de 400 kV, reliera les localités de Nyakanazi et Kigoma et s’étendra sur 280 km.

Le projet inclut également la construction d’une sous-station à Kigoma ainsi que l’extension de la sous-station de Nyakanazi. Les réseaux de distribution de Kigoma et de Kasulu seront également intégrés et modernisés afin de pouvoir desservir 10 000 nouveaux clients.

L’intégralité du projet permettra de faire passer le taux d’électrification de la région des 16,2% à 20% à travers la connexion de 483 000 ménages d’ici à 2024.

Il coûtera 186,12 millions $ et est déjà financé à hauteur de 66% par la BAD. Il bénéficiera également de l’appui du Fonds sud-coréen de coopération économique et de développement à hauteur de 24% et du gouvernement tanzanien qui complètera les 10% restants.

Gwladys Johnson Akinocho