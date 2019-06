L’Egypte et Google ont discuté d’investissement dans le renforcement des capacités, l’innovation et l'entrepreneuriat numérique

(Agence Ecofin) - Le ministre des Communications et de la Technologie de l'information, Amr Talaat, a reçu en audience une délégation de Google pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA), le 23 juin 2019. Conduite par le directeur général de Google MENA, Lino Cattaruzzi , la rencontre entre Google et l’Egypte a porté sur le renforcement des investissements de la société américaine dans divers domaines, notamment le renforcement des capacités, l'innovation technologique, l'entrepreneuriat et le développement économique.

Durant la réunion, qui s'inscrivait dans le cadre des précédentes rencontres entre le ministère en charge des Communications (MCIT) et Google, Amr Talaat a présenté à Google les réformes législatives engagées par le pays pour stimuler les investissements dans le secteur des TIC en Egypte. Il a aussi présenté les principaux projets et programmes mis en œuvre par le ministère pour créer un environnement propice à l'innovation et qualifier les spécialistes des technologies de l'information et des communications, afin de faire correspondre les besoins de l'industrie et les résultats du système éducatif, de suivre l'évolution technologique mondiale.

Lino Cattaruzzi a annoncé des recrutements à Google MENA au cours des prochains mois dans ses bureaux égyptiens, soulignant son impatience à collaborer étroitement avec les utilisateurs et lancer de nouvelles initiatives dans le pays.