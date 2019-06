Mozambique : 420 millions $ obtenus de la Banque mondiale pour le projet électrique de Temane  

(Agence Ecofin) - Le Mozambique vient de mobiliser, auprès de la Banque mondiale, 420 millions $ pour son secteur électrique. Ce financement bénéficiera d’une contribution du Norwegian Trust Fund à hauteur de 24 millions $.

Il sera consacré à la mise en œuvre du Projet électrique régional de Temane (TREP) qui inclut la construction d’une ligne haute tension de 563 kilomètres qui reliera Temane à Maputo.

Les fonds serviront également à la construction de la centrale à gaz de Temane d’une capacité de 400 MW.

Grâce à cet appui de la Banque mondiale, les autorités entendent mobiliser un financement privé de l’ordre de 750 millions $ pour la mise en œuvre de l’ensemble du projet.

« En plus d’améliorer les capacités de transmission et de production électrique, le TREP financera les études techniques soutenant l’intégration énergétique au plan régional et le développement des technologies renouvelables dans la planification et l’opérationnalisation du système énergétique. Il appuiera également les études relatives aux plans d’investissements dans le secteur », a affirmé Zayra Romo, le chef projet du TREP.

Gwladys Johnson Akinocho