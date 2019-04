Egypte: LG Electronics a discuté avec le ministre des Télécoms d’une éventuelle contribution à la fabrication locale de tablettes numériques

(Agence Ecofin) - La société LG Electronics, spécialisée dans la téléphonie et l’électronique, veut stimuler ses investissements en Egypte. Une délégation de haut niveau de l’entreprise, composée notamment de Morris Lee, le vice-président principal et chef de l'unité commerciale de LG Electronics Mobile Communications et de Don Kwak, le directeur général de LG Egypt, a rencontré à cet effet, Amr Talaat, le ministre égyptien des Communications et de la Technologie de l'information, le 23 avril 2019.

Au cours de la réunion, les représentants de LG Electronics ont évoqué la possibilité de contribuer à la fabrication locale de tablettes numériques. Pour Amr Talaat, la coopération avec LG dans ce segment, ne sera que bénéfique pour le pays car elle cadre parfaitement avec l'initiative présidentielle « Egypt Makes Electronics (EME) » qui vise à promouvoir la fabrication et la conception de composants électroniques dans le pays, favorisant la recherche, le développement et l'innovation, renforçant la fabrication locale de composants électroniques et encourageant les exportations.

LG Electronics a également émis l’idée de créer un centre d’innovation pour la conception électronique et le renforcement des capacités des jeunes en matière de développement et de conception d’électroniques modernes ; d’utiliser l’Egypte comme plateforme d’exportation de ses produits fabriqués en Egypte à de nouveaux marchés d’Afrique.