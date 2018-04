Le Soudan invite les sociétés russes à investir dans son industrie des hydrocarbures

(Agence Ecofin) - Lundi, Abdel Zahir Mohamed, le conseiller principal du ministre soudanais du pétrole a confié à Spoutnik que le gouvernement fait appel aux sociétés pétrolières russes pour investir et développer le potentiel en pétrole et gaz du Soudan.

« Dans le domaine du forage et de la production de pétrole, il existe des sites qui ont été proposés aux entreprises russes pour qu'elles puissent les exploiter. Mais ces sites ne produisent pas de pétrole sont situés à proximité des principaux pipelines. Il existe également des sites de production de pétrole entièrement détenus par l'Etat ou occupés par plusieurs sociétés étrangères. Les compagnies russes peuvent également y travailler et contribuer à augmenter la production de ces entreprises.», a déclaré le conseiller qui a expliqué que ce qui est recherché, c’est l’expertise et le savoir des firmes russes du secteur telles que Rosneft, Tatneft, Gazprom et Lukoil.

Le Soudan ne ferme pas non plus l’entrée aux secteurs des services pétroliers et le gaz naturel liquéfié aux sociétés russes. Le pays d’Afrique du Nord souhaite aussi se positionner sur cette énergie qui fait l’objet d’une vaste concurrence ailleurs sur le continent et dans le monde. C’est pour cela que l’investissement dans l’exploration gazière est fortement souhaité.

En cas de découverte de gaz naturel et de production de GNL, seule la demande interne sera privilégiée, selon le gouvernement qui explique que les réserves prouvées de gaz sont limitées et la demande interne importante.

Olivier de Souza