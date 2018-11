Kenya : Telkom a reçu un prêt de 39,9 millions $ de la Banque européenne d’investissement

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Telkom Kenya a obtenu un prêt de 4,1 milliards de shillings kényans (39 997 616 millions de dollars US) de la Banque européenne d’Investissement (BEI). Ambroise Fayolle, le vice-président de la BEI, a justifié la facilité accordée à Telkom comme un soutien à la manière dont les Kényans utilisent les services de téléphonie mobile.

« Nous pourrions dire que le Kenya est en avance sur l'Europe et que le marché et les possibilités se développent rapidement. Un point d’attention est la couverture, c’est pourquoi nous sommes heureux d’appuyer la stratégie de croissance de Telkom en développant ses réseaux 3G et 4G, à travers le pays. Ce prêt bénéficiera également à son réseau fixe à large bande, un service largement reconnu comme un besoin fondamental pour que les entreprises soient compétitives sur un marché mondial », a expliqué Ambroise Fayolle.

D’après Mugo Kibati, le président-directeur général de Telkom Kenya, « l’objectif de Telkom est de devenir le réseau de données préféré du Kenya, ce qui se fera en évoluant vers une entreprise de télécommunications plus solide et adaptée à l’avenir. Le soutien stratégique de la BEI donnera une impulsion à l’extension du réseau de données de Telkom, lui permettant de répondre à la demande croissante des clients ».