Gabon : BW prend la décision finale d’investissement pour la phase 2 de développement de l’huile de Tortue

(Agence Ecofin) - Au Gabon, le pétrolier singapourien BW Offshore a pris la décision finale d’investissement en ce qui concerne la phase 2 du développement de l’huile de Tortue, sur le permis Dussafu. Cette décision fait suite au récent succès du programme d'évaluation sur le flanc ouest du champ Tortue.

La phase 2 comprend le forage de quatre puits de développement horizontaux supplémentaires. Plusieurs commandes d’équipements pour la réalisation des travaux ont déjà été passées. De plus, une lettre d'intention a été signée pour l'appareil de forage afin d'assurer un développement opportun.

Selon la dernière mise à jour des réserves brutes 2P sur place, BW s’appuiera sur un stock à développer, compris entre 30 et 40 millions de barils d'équivalent pétrole, excluant les réserves éventuelles.

La première huile de la phase 1 du développement de Tortue, a été produite le 16 septembre dernier dans les limites du budget et plus tôt que prévu. Le champ produit actuellement environ 12 500 barils par jour à partir des deux puits horizontaux DTM-2H et DTM-3H.

Olivier de Souza