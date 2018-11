fnac-darty-plante-son-fanion-en-tunisie-avec-l-ouverture-de-deux-magasins

(Agence Ecofin) - Le groupe français Fnac Darty a annoncé, le 22 novembre, l'ouverture d'ici à la fin de l'année en cours, d'un magasin Fnac et d'un magasin Darty à Tunis.

Ces deux magasins seront gérés sous le modèle de la franchise par l'intermédiaire de la société locale Managetech, une joint-venture entre les groupes tunisiens actifs dans la distribution, Indigo et UTIC.

Les deux magasins présenteront l'ensemble des produits et des services proposés par le premier distributeur français de produits techniques et d’électroménager né de la fusion en 2015 des enseignes Fnac et Darty.

Déjà présent au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Congo et au Cameroun, Fnac Darty a pour objectif en Tunisie, d'ouvrir cinq magasins par enseigne d’ici 2023, soit, à terme, 10 magasins au total.

Spécialiste de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager, Fnac Darty est présent dans douze pays. Le groupe, qui disposait à fin juin 2018, d’un réseau de 748 magasins, a réalisé un chiffre d’affaires pro forma de 7,4 milliards d'euros en 2017.

