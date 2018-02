Le sud-africain Goodwell Investments annoncée dans le capital d’une fintech croato-nigériane

(Agence Ecofin) - Goodwell Investments, une société d’investissement sud-africaine axée sur l’inclusion financière, a acquis une participation minoritaire dans le capital d'Oradian, un fournisseur de solutions numériques aux institutions financières et qui dispose des bureaux au Nigeria et en Croatie.

« Oradian met à la disposition des institutions de microfinance une plateforme bancaire basée sur le cloud. Cette approche est plus flexible et moins onéreuse que celle proposée par les fournisseurs de systèmes bancaires classiques. Les clients d’Oradian pourront ainsi améliorer leur productivité et offrir des produits et services à moindre coût », a fait savoir Nico Blaauw, directeur communication et marketing de Goodwell Investments.

En fin janvier 2018, Goodwell Investments avait mobilisé 20 millions d’euros auprès de 30 investisseurs. La firme qui a des bureaux à Amsterdam et en Afrique du Sud avait indiqué que la moitié de ce financement sera investi dans des services financiers en Afrique.

Chamberline Moko