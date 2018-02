CEDEAO : la valeur des transactions de private equity a atteint 10,7 milliards $ au cours des cinq dernières années

(Agence Ecofin) - Au cours de la période allant de 2012 à 2017, la CEDEAO, qui regroupe l'ensemble des pays de l'Afrique de l'ouest, est la région où la valeur des transactions de Private Equity aura été la plus importante, apprend-on d'un rapport rédigé par l'association africaine des investisseurs en capital (AVCA).

Au total, 267 opérations de private equity ont été annoncées sur la période pour un montant global de 10,7 milliards $. La moyenne des investissements a été de 6 millions $ par transaction. Ce volume global cache quelques disparités. Le Nigéria a connu des défis macroéconomiques au cours des deux dernières années en raison de la baisse des prix du pétrole, son produit d'exportation.

Mais c'est le pays de la région qui a connu le nombre le plus important de transactions d'investissements privés en volume (42%) et en valeur (73%). Il est suivi du Ghana qui concentre 27% du volume et 20% de la valeur. La Côte d'Ivoire est le pays francophone de la CEDEAO ayant attiré le plus d'opération de PE. Mais la valeur draînée (2%) est près qu'égale à celle de la Guinée Conakry...

Globalement près de 24,4 milliards $ ont été investis en Afrique dans le cadre du private equity, sur la période 2012 à 2017, pour 953 transaction.

La région australe tirée par l'Afrique du sud a attiré 3,8 milliards de private equity. Le Maghreb, avec un moyenne de 9 millions $ par transaction, arrive en troisième position. L'Afrique de l'est et centrale bouclent le classement.

Idriss Linge