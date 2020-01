A Londres, Ursula Owusu-Ekuful appelle les décideurs africains à investir davantage dans les infrastructures et la formation numériques

(Agence Ecofin) - Le Ghana Investment and Opportunities Summit (GHIOS) 2020 s’est tenu du 21 au 22 janvier 2020 à Mayfair, à Londres. Au cours de cette rencontre, Ursula Owusu-Ekuful , la ministre ghanéenne des Communications, a interpellé les décideurs africains sur la nécessité d’investir davantage dans les infrastructures et la formation numérique sur le continent.

D’après la ministre, cet investissement garantirait la pleine participation du continent à l'économie mondiale du savoir. Elle a souligné que « sans l'investissement requis dans l'infrastructure et les compétences numériques, toute discussion sur les avantages de la numérisation sera sans objet, car la technologie a le pouvoir de formaliser nos économies, d'améliorer l'efficacité et de réduire la corruption […] Nous devons investir dans l'infrastructure numérique qui alimente la quatrième révolution industrielle mondiale et veiller à ce que tous les pays africains soient des acteurs clés et non des passants de l'économie mondiale du savoir ».

Lors du GHIOS qui se tient sur le thème « Accéder au marché commun africain via le Ghana : technologie, numérisation et industrialisation », en marge du Sommet d'investissement UK-Afrique, Ursula Owusu-Ekuful a souligné que l’Afrique aura besoin des infrastructures et de compétences numériques pour mener à bien les nombreux projets- la gouvernance électronique, l’économie numérique, la cybersécurité- qui soutiendront sa transformation numérique.

