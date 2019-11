La Banque mondiale octroie 130 millions USD pour la construction d'une ligne de chemin de fer de 27 km à Maputo

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale financera la construction d'une ligne ferroviaire de 27 km entre les gares de Matola et Albazine dans la région métropolitaine de Maputo, la capitale du Mozambique, a annoncé Amade Camal, président de Metrobus.

Au micro de Rádio Moçambique, il a indiqué que l’institution financière déboursera, dans la première phase, 130 millions de dollars, qui seront consacrés à la construction des gares ferroviaires, à l'électrification des lignes, à la formation du personnel et à l'achat de trains électriques.

Metrobus, qui a débuté ses activités en février 2018, est un système intégré de transport de passagers par train et par bus de la région métropolitaine de Maputo. Cette Filiale de la société privée Fleetrail a la capacité de transporter environ 30 000 personnes par jour, et dispose d'une flotte de 100 bus déployés dans diverses parties de Matola, de Maputo et des environs.

Romuald Ngueyap

