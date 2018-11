La start-up tunisienne Allobledi lance une plateforme médicale ciblant des tunisiens résidant à l’étranger

(Agence Ecofin) - Allobledi, une entreprise qui utilise la technologie pour mobiliser la diaspora tunisienne et l’inciter à investir au pays, a lancé une plateforme médicale et interactive dénommée Allolabes. Cette entité permettra aux Tunisiens résidants à l’étranger de souscrire à des packs de santé (bilan de santé, consultations, soins dentaires…) pour leurs familles et proches résidants au pays.

Pour lancer le projet Allolabes, la start-up fondée en 2017 par Samir Bouzidi s’est associée à une clinique privée locale.

D’après M. Bouzidi, la première préoccupation des tunisiens résidant à l’étranger est la santé de leurs proches. « Les Tunisiens consacrent chaque année 250 millions de dinars soit 5 % de leurs transferts annuels pour prendre en charge les dépenses de santé de leur famille en Tunisie », a confié le fondateur d’Allobledi.

Après le projet de la plateforme Allolabes, la start-up tunisienne se consacrera à monter une agence spécialisée dans le tourisme de la diaspora. L’idée est d’inciter les Tunisiens à séjourner pendant les vacances en Tunisie, ce qui permettra de faire entrer des devises.

Les touristes pourront consommer les loisirs du territoire et ils seront conseillés sur les opportunités d’investissement rentables dans le pays.

Chamberline Moko