Le nombre des centres commerciaux en Afrique a presque doublé entre 2011 et 2018, selon Sagaci Research

(Agence Ecofin) - Le nombre total des centres commerciaux en Afrique, hors Afrique du Sud, a presque doublé entre 2011 et 2018, a révélé le cabinet de conseil et d’études de marché Sagaci Research dans la 6è édition de son étude «Shopping Malls in Africa».

Sagaci Research a recensé 581 centres commerciaux opérationnels sur le continent, en dehors de la nation arc-en-ciel, dont 41 ont ouvert leurs portes entre juillet 2017 et juin 2018.

Les divers centres commerciaux disséminés à travers le continent couvrent une superficie de 8 millions de mètres carrés.

L’étude révèle également que trois pays (l’Egypte, le Kenya et le Nigéria), disposent chacun de centres commerciaux ayant une superficie supérieure à 500 000 m².

L’Egypte compte le plus grand nombre de centres commerciaux (106), suivi du Kenya (66) et du Nigéria (53).

Sagaci Research a par ailleurs précisé que la hausse spectaculaire du nombre des centres commerciaux en Afrique s’explique essentiellement par l’urbanisation galopante, le boom démographique ainsi que par l’intérêt accru qu’accordent les acteurs de la grande distribution au continent, la modification des habitudes de consommation et la hausse des revenus des ménages africains.

Lire aussi:

08/09/2016 - 204 centres nouveaux commerciaux devraient ouvrir leurs portes en Afrique d’ici 2020, selon Sagaci Research

11/04/2017 - Top 15 des villes d’Afrique subsaharienne en termes de surface globale des centres commerciaux

29/06/2016 - Wendel, CDC International et le Qatar investissent dans le développement des centres commerciaux en Afrique

22/03/2016 - CFAO veut construire 20 centres commerciaux en Afrique centrale et de l'Ouest pour 500 millions $

10/03/2014 - L’émirati Majid Al Futtaim construira cinq centres commerciaux en Égypte