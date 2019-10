Angola : Sonangol augmente sa participation dans la plus grande banque privée du Portugal

(Agence Ecofin) - Sonangol, le producteur public angolais de pétrole et de gaz, vient d’augmenter de 3,9% sa participation dans Banco Comercial Português (BCP), la plus grande banque privée du Portugal. Sonangol qui y contrôle actuellement 19,49% du capital est le deuxième plus grand actionnaire, derrière le Chinois Fosun qui y possède 27,25% des intérêts.

Il faut savoir que les responsables du pétrolier et de BCP se sont réunis, la semaine dernière, à Luanda pour discuter de la transaction.

« Lors de cette réunion, nous avons analysé les résultats et l'activité du premier semestre 2019, ainsi que les objectifs fixés dans le Plan stratégique de BCP pour la période 2018-2021, axé sur une croissance et une rentabilité soutenues », a-t-on lu dans un communiqué de l’institution financière. Cette dernière s’est également dite ravie de l’opération et a indiqué que la direction de Sonangol a confirmé sa volonté de rester un actionnaire de référence pour BCP.

Sonangol contrôle des parts dans d’importantes entreprises portugaises dont, entre autres, quatre banques et le producteur public de pétrole, Galp.

