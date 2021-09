Cameroun : après Yaoundé, l’américain Hilton va installer un nouvel hôtel à Douala

(Agence Ecofin) - L'hôtel devrait ouvrir en 2023, après une rénovation de l'hôtel Douala Rabingha, détenu préalablement par la firme camerounaise, Société Nouvelle des Cocotiers.

Après la capitale politique Yaoundé, l’enseigne hôtelière américaine Hilton, a annoncé le 20 septembre son installation prochaine à Douala, la métropole économique du Cameroun.

Pour ce faire, la chaîne leader mondial de l'hôtellerie, avec un portefeuille de 18 marques, informe qu’elle a procédé à la signature d'un accord avec la Société Nouvelle des Cocotiers (SNC) pour lancer sa marque de luxe DoubleTree by Hilton à Douala. Selon le chronogramme, l'hôtel devrait ouvrir en 2023, après une rénovation de l'hôtel Douala Rabingha, détenu préalablement par la SNC.

Andrew McLachlan, directeur général du développement en Afrique subsaharienne, de Hilton, a déclaré : « Hilton a une forte tradition d'hospitalité au Cameroun, accueillant des clients depuis plus de 30 ans. Je suis ravi que nous élargissions notre portefeuille et que nous lancions une deuxième marque sur le marché. DoubleTree by Hilton Douala nous permet d'être présents dans la capitale économique du pays, dans un emplacement bien établi et bien connu des visiteurs internationaux de la ville ».

Mamoudou Fadil, vice-président de SNC, a déclaré : « Hilton est un nom bien établi dans le secteur hôtelier au Cameroun. Nous sommes donc fiers de nous associer à eux pour redévelopper cet hôtel et amener DoubleTree by Hilton au Cameroun pour la première fois. Après l'achèvement de notre passionnant plan de rénovation, nous sommes convaincus que la propriété établira un nouveau standard d'hébergement moderne et luxueux dans la ville de Douala ».

Situé à Bonanjo, le quartier des affaires de Douala, le nouvel hôtel Hilton, apprend-on, comprendra 141 chambres, à proximité d'une multitude d'entreprises et de bâtiments administratifs. Il est à environ 6 km de l'aéroport international de Douala. L'hôtel comprendra cinq restaurants, dont un restaurant de spécialités, un restaurant ouvert toute la journée, un bar panoramique ainsi qu'un bar et un café dans le hall. Les espaces de réunion comprendront quatre salles de réunion individuelles et une salle de bal. L'hôtel disposera également d'un spa et d'installations de remise en forme, ainsi que d'une aire de jeux pour enfants.

La marque DoubleTree by Hilton possède plus de 18 propriétés en exploitation ou en cours de développement sur le continent africain, rappelle Investir au Cameroun.

Sylvain Andzongo