Business France organise une mission de prospection d’entreprises françaises auprès de 13 services postaux africains

(Agence Ecofin) - Du 26 au 28 mars 2018, Business France, Agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française, organise une rencontre d’affaires entre des entreprises françaises et les services postaux de Tunisie, Algérie, Libye, Maroc, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, République Démocratique du Congo, Rwanda, Soudan, Congo, Nigeria et Ethiopie.

Durant cette rencontre chapeautée par l’Union Panafricaine des Postes (UPAP), les entreprises françaises invitées présenteront leur expertise en matière de numérique, de fintech (e-commerce, transfert d'argent, mobile paiement), de logistique, de conseil en système d’information (SI) et en développement d’infrastructure, et de sécurisation des transactions.

Pour les différents services postaux africains présents à la rencontre de Tunis ; à laquelle assisteront Younouss Djibrine, secrétaire général de l’UPAP, Anouar Maarouf, le ministre tunisien des TIC et de l’économie numérique et Olivier Poivre d’Arvor ; ce sera l’occasion de réfléchir sur une mise à jour du modèle commercial historique qui ne cadre plus avec les exigences technologiques de l’heure

Aujourd’hui, l’Union Postale Internationale (UPI) appelle les postes nationales du monde à initier leur transformation progressive autour des opportunités du numérique, pour ainsi faire converger les réseaux physiques et numériques. Le principal enjeu étant de renforcer l’efficacité du coeur de métier et diversifier les services, pour une réduction de la fracture numérique.