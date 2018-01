Injaro Investment et le fonds belge de financement du développement s’engagent conjointement aux côtés d’AviNiger

(Agence Ecofin) - Injaro Investment, une firme de private equity focalisée sur l’Afrique de l’Ouest, s’est engagée, conjointement avec Bio Invest, la structure belge de financement du développement, à apporter un soutien financier à AviNiger, une société avicole qui revendique le statut de leader sur le marché des œufs au Niger.

La nature et le montant de l’opération n’ont pas été dévoilés. Toutefois, on sait que l’investissement s’est effectué à travers le fonds d’impact agricole d’Injaro qui pèse 49 millions $. Bio Invest, devrait pour sa part apporter son soutien à la mise en place de processus de production plus efficients, au sein de l’entreprise nigérienne.

« Le Niger continue d’importer une part importante des œufs dont ses ménages ont besoin pour leur alimentation, alors qu’il peut les produire localement. L’appui apporté à AviNiger, permettra de résorber ce gap autant que possible » a fait savoir Dadié Tayoraud, le responsable des opérations chez Injaro.

Idriss Linge