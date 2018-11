Le sud-africain Barloworld négocie l’achat d’une filiale du fabricant d'équipements de chantiers Caterpillar

(Agence Ecofin) - Le groupe industriel sud-africain Barloworld est en train de négocier l’achat d’une filiale du fabricant américain d'engins de chantiers, Caterpillar, a rapporté l’agence Reuters, le 19 novembre, citant un dirigeant du groupe.

« Je me suis donné un an pour identifier une entreprise à acquérir et j'ai déjà engagé des négociations avec Caterpillar. Ils m'ont orienté vers un domaine spécifique », a déclaré le directeur général de Barloworld, Dominic Sewela. « Les équipements de chantiers représentent un segment important de nos activités. Il est donc logique de continuer à investir dans ce domaine », a-t-il ajouté, sans plus de précision.

L’acquisition sera financée grâce aux fonds provenant de la cession par Barloworld de son activité ibérique d'équipements utilisés dans les domaines de la construction, des mines et de l’exploitation forestière. Cette activité a été cédée, en juin dernier, au groupe privé italien Tesa S.p.A. pour 2,5 milliards de rands (180 millions de dollars).

Barloworld est un conglomérat qui opère essentiellement dans l'exploitation minière, les technologies de l'information, les matériaux de construction et la fabrication des véhicules à moteur. Le groupe fondé en 1902 est le plus grand fabricant mondial de chariots élévateurs.

