La MIGA évalue ses actions en Afrique du Sud et en Namibie

(Agence Ecofin) - La vice-directrice exécutive de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) se rendra bientôt en Namibie et en Afrique du Sud dans le cadre d'une mission visant à évaluer les actions de son organisation dans ces pays. Lors de son séjour, la responsable du membre du groupe de la Banque mondiale rencontrera les acteurs des secteurs ayant obtenu des garanties de la MIGA.

«Nous sommes heureux d'avoir pu accompagner l'Afrique du Sud et la Namibie dans des secteurs aussi prioritaires que les énergies propres, les infrastructures et l'agriculture. Nous sommes également prêts à nous mettre à la hauteur des ambitions de ces deux pays dans ces secteurs.», a affirmé Keiko Honda (photo).

La MIGA a octroyé 1,6 milliard $ de garantie à ces deux pays actuellement dans un portefeuille de 5,4 milliards $ consacrés à l'Afrique Subsaharienne.

Elle garantit les centrales solaires Ejuva One et Ejuva Two en Namibie. En Afrique du Sud, les projets ayant bénéficié de son appui dans le secteur énergétique sont les trois centrales éoliennes développées par Lekela à Khobab, Loriesfontein et Nooport entre autres.