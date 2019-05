Afrique du Sud: l’époque des rendements supérieurs à l'inflation semble révolue pour le fonds indiciel immobilier Redefine Properties

(Agence Ecofin) - Redefine Properties, un fonds indiciel immobilier coté sur le Johannesburg Stock Exchange, semble ne plus être en mesure de tenir sa promesse d'offrir à ses investisseurs un rendement qui soit au-dessus des niveaux d'inflation en Afrique du Sud.

Ce fonds indiciel investit sur des propriétés immobilières, notamment d'habitation, d'espace commercial et bureau, et promet à ses investisseurs un retour sur leurs investissements, qui sera plus fort que la hausse généralisée des prix (inflation).

Fin mars 2019, les prix affichaient globalement une hausse de 4,5% en Afrique du Sud. Pour son premier semestre s'achevant fin février 2019, Redefine Properties a annoncé un rendement de 4% à ses investisseurs et ne prévoit pas une amélioration, d'ici la fin d'année.

La même contre-performance a été enregistrée chez Growthpoint Properties, le premier fonds indiciel immobilier coté d'Afrique du Sud

Les contraintes économiques dans le pays qui sort d'élections générales assez difficiles, doublées de la conjoncture internationale assez complexe pour les ressources minières, ont mis à mal la capacité des Sud-Africains à investir dans l’immobilier.

Idriss Linge