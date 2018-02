Ouganda: Xinlan Group va installer une usine d’assemblage de smartphones dans le pays

(Agence Ecofin) - Le groupe chinois Xinlan, véhicule d’investissement à l’international du groupe Amoi, va installer une usine d’assemblage de smartphones en Ouganda. Le gouvernement lui a donné son aval à cet effet. Le 20 février 2018, Bemanya Twebaze, le directeur général de Uganda Registration Services Bureau (URSB), a déclaré qu'une délégation du groupe Xinlan est attendue dans le pays le mois prochain pour officialiser l'accord d’installation de l’usine, évalué à 10 millions de dollars US.

Le projet d'installation d'une usine de smartphones en Ouganda, découle de la demande adressée en juillet 2017 au gouvernement chinois par son homologue ougandais, de fournir au pays, une solution complète de cybersécurité, incluant la capacité technique de surveiller et d'endiguer les abus sur les médias sociaux. Selon Bemanya Twebaze, « une fois le projet lancé, un total de 5 000 Ougandais devraient trouver un emploi et le projet contribuera également à améliorer l'accès à Internet dans le pays ».

Les smartphones de Xinlan Group, fabriqués directement en Ouganda, auront l’avantage d’être moins taxés que les appareils importés et seront plus accessibles aux consommateurs. Ces appareils, plus abordables que des ordinateurs, plus faciles à transporter, permettront aux populations d’accéder plus facilement à Internet en toute mobilité à travers le pays. La société chinoise envisage d’utiliser des matériaux extraits localement pour fabriquer ses téléphones.