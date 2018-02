Anglogold Ashanti prévoit d’investir 500 millions $ sur 3 ans, dans sa mine d'Obuasi au Ghana

(Agence Ecofin) - Anglogold Ashanti, un des leaders mondiaux de la production et la commercialisation d'or, prévoit d'investir 500 millions $ sur les trois prochaines années, dans sa mine d'Obuasi au Ghana. Le groupe qui est principalement coté sur le marché financier sud-africain avec une cotation secondaire sur le Ghana Stock Exchange, devrait investir 25% de ce montant au cours de l'exercice 2018.

Ce niveau de dépense d'investissement est bien plus important que celui engagé sur ses autres opérations africaines (hors Afrique du sud) aussi bien en 2017, qu'en 2016. D'un point de vue purement financier, l'entreprise espère percevoir un retour sur investissement au bout de 6,5 ans et un taux de rendement situé entre 16% et 23%.

L'activité africaine située en dehors de l'Afrique du Sud a été marquée par des progressions, aussi bien du chiffre d'affaires que de la marge nette finale.

Grâce à une relative maîtrise des coûts, son bénéfice net au 31 décembre 2017 a été de 386 millions $, en hausse de 15,6% comparé à celui de l'année 2016 précédente.

Idriss Linge