Axian Group rejoint le « Blisce/ pledge club »

(AXIAN ) - AXIAN est le 1er partenaire africain qui rejoint le club des investisseurs « Blisce/ pledge club » de la société de capital risque Blisce/. Fondée par l’entrepreneur Alexandre Mars (photo), Blisce/ est présente en Europe et aux Etats-Unis et soutient les entrepreneurs dans la création de marques innovantes et d’entreprises technologiques à l’échelle mondiale.

AXIAN se familiarise ainsi avec les approches du venture capital pratiquées aux États-Unis et en Europe. La transposition de ces modèles de financement en Afrique devrait permettre aux équipes du Groupe de mieux accompagner les startups africaines.

COMPRENDRE L’ECONOMIE DE DEMAIN

En renforçant ses participations hors du continent et de l’océan Indien, AXIAN souhaite observer au plus près les gisements d’innovations et partager cette expérience au profit des futures startups africaines.

PROMOUVOIR L’ÉMERGENCE D’INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES « MADE IN AFRICA »

Axian est déjà présente à Madagascar et dans 34 pays africains à travers plusieurs fonds opérant en faveur du développement de l’écosystème entrepreneurial notamment Adenia, Amethis, ECP, Miarakap et Partech.

Participer à Blisce/ s’inscrit dans cette vision du groupe d’agir en faveur de la croissance économique du continent africain et de promouvoir l’émergence d’innovations technologiques « Made in Africa ».

A propos de Blisce/

Créée en 2014 par l’entrepreneur Alexandre Mars, Blisce/ est une société de capital-risque présente en Europe et aux Etats-Unis. Elle soutient les entrepreneurs dans la création de marques innovantes et d’entreprises technologiques à l’échelle mondiale. Depuis sa création, Blisce/ a investi dans des sociétés de premier plan telles que Spotify, Pinterest, Casper, Harry’s et Bird.

A propos de AXIAN

Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec plus de 4900 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, nous sommes partenaire de la transformation économique des pays émergents. Nous nous assurons systématiquement de l’impact durable et positif de nos activités sur le quotidien du plus grand nombre.