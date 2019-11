Maroc : Trigon Metals veut acquérir le projet de cuivre et argent Silver Hill

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Trigon Metals fera son entrée dans le secteur minier marocain en acquérant le projet de cuivre/argent Silver Hill. Elle vient de conclure un mémorandum d’entente non contraignant avec les vendeurs locaux pour acheter 100 % de participation dans le projet.

Silver Hill couvre une superficie de 16 km2 dans une région où se trouvent déjà les principales mines d’argent du continent, en l’occurrence Imiter et Zgounder. Les premiers travaux d’exploration entrepris par l’Office national des hydrocarbures et des mines ont montré qu’il s’agit d’un projet avec des minéralisations à haute teneur.

« Nous sommes ravis d’introduire un autre actif de cuivre de haute qualité dans le portefeuille de Trigon […]. Notre objectif est d’explorer et développer de nouvelles ressources de cuivre dans des juridictions africaines favorables à l’exploitation minière », a déclaré le PDG Jed Richardson, soulignant également les similitudes entre les fortes teneurs d’argent du projet avec sa mine namibienne Kombat.

Le Maroc est reconnu comme étant une juridiction favorable à l’exploitation minière, avec une industrie établie qui produit environ 40 millions de tonnes de minéraux par an. Le pays produit 90 % de l’approvisionnement mondial en phosphates et extrait le cuivre, le cobalt, l’or, l’argent et le zinc.

