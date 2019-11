Côte d’Ivoire : une mission d’hommes d’affaires sud-africains en prospection à Abidjan, dans le cadre du programme OTIM

(Agence Ecofin) - Une mission d’hommes d’affaires d’Afrique du Sud est en prospection à Abidjan, depuis lundi, dans le cadre du programme OTIM, en vue de faire progresser le niveau de commerce et d’investissements entre l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire.

Initiée par le Département sud-africain du Commerce et de l'Industrie (DTI), la mission OTIM (Mission de commerce et d'investissement à l'étranger) a pour objectif de soutenir l'accès au marché des produits et services sud-africains et d’accroître les investissements directs étrangers dans le pays.

Le programme de cette mission économique comprend un séminaire sur le commerce et l’investissement, des réunions entre entreprises ciblées, des visites sur le site et une table ronde à la Banque africaine de développement (BAD).

« Notre objectif principal est d’établir un lien significatif avec un ou plusieurs organismes gouvernementaux susceptibles de s’intéresser à notre portefeuille de cyber sécurité », a précisé Teddy Daka, directeur général du groupe sud-africain Etion

Tout en ajoutant qu’Etion est également à la recherche de clients potentiels dans le domaine de l'ingénierie électronique, susceptibles de pouvoir établir des capacités locales en Côte d'Ivoire, et avec qui la société pourrait s’engager en tant que partenaire technologique.

Selon les statistiques du commerce extérieur ivoirien, les échanges commerciaux entre l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire en 2018 s’élevaient à 69,24 milliards FCFA (environ 116 millions $), ce qui équivaut à une hausse de 9,52%, comparativement à 2017 (environ 106,5 millions $).

André Chadrak