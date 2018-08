le-groupe-britannique-eagle-scientific-ltd-envisage-plusieurs-investissements-au-togo

(Agence Ecofin) - Un panel de haut niveau s’est tenu au cours de la semaine passeé entre le groupe britannique Eagle Scientific Ltd et une délégation gouvernementale de plusieurs ministres. Entre autres, Victoire Tomégah-Dogbé, ministre du développement à la base, de l’artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, son homologue des Infrastructures et des Transports, Ninsao Gnofam, ainsi que Sandra Ablamaba Johnson, Conseillère du Président de la République et Coordonnatrice de la Cellule Climat des Affaires.

L’objectif, pour le groupe britannique spécialisé dans la fabrication d’équipements scientifiques et fournisseur mondial de formation scientifique, médicale et professionnelle, était de prospecter des opportunités d’investissements au Togo où il ambitionne de s’installer prochainement. Il s’agit d’accompagner le développement du secteur industriel et la création d’emplois.

Selon les représentants du groupe, le Togo est un réservoir d’opportunités pour tout investisseur, de par ses atouts infrastructurels, sa situation géographique et le leadership de son Président.

Les investissements envisagés devraient avoir un impact significatif sur le développement économique du pays, a indiqué Emmanuel Finndoro-Obasi, chargé de la promotion du commerce entre le Royaume-Uni et l’Afrique