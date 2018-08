Helios Investments annoncé sur de nouveaux investissements en RD Congo et d'autres pays africains

(Agence Ecofin) - Helios Towers, une société gestionnaire de tours de télécommunications et majoritairement détenue par le capital investisseur Helios Investment, a annoncé des dizaines de millions $ d’investissements en République Démocratique du Congo, apprend-on de Bloomberg qui cite des hauts responsables.

L'initiative viserait à accompagner l'expansion des groupes Vodacom (Afrique du sud) et Orange (France), qui souhaitent tirer un fort avantage de leurs licences 4G récemment obtenues dans le pays. L'argent sera utilisé à des acquisitions d’opérateurs locaux de tours, dans l'incapacité de soutenir les besoins des sociétés de téléphonie mobile.

Helios Towers qui a récemment annulé un projet d’introduction sur la bourse de Londres, projette aussi d'investir dans d'autres pays africains, notamment le Ghana, la Tanzanie ou encore le Congo Brazzaville. Les évolutions d'architecture et de régulation dans les réseaux télécom en Afrique, ouvrent la voie à des opportunités d'investissement pour les prestataires de service d'équipement.

Orange connait une expansion effective de sa filiale en RDC, avec un nombre de clients qui a atteint le niveau record de 9,6 millions de personnes à la fin du deuxième trimestre 2018. Le potentiel de croissance des abonnées demeure important pour ce pays de plus de 80 millions d’habitants. Le chiffre d’affaires du groupe, sur la période, s’est stabilisé quant à lui à 119 millions d’euros.

Les choses semblent légèrement plus complexes avec Vodacom Congo. L’entreprise ne dispose pas, selon les normes comptables OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) de fonds propres suffisants. Elle travaille déjà à renforcer ses fonds propres et devrait sans doute suivre de près la concurrence. A la fin de son exercice débuté en 2017 (qui s’achève à la fin mars 2018) l’entreprise comptait 12 millions d’abonnés, dont 4,5 millions étaient connectés à l’internet, et 1,2 million de souscripteurs de son service de porte-monnaie mobile. Ces indicateurs affichaient tous une progression moyenne de 21%.

Idriss Linge