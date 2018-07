Kenya : 500 entreprises menacent de poursuivre la Kenya Power pour le non-paiement de 4 millions $

(Agence Ecofin) - Au Kenya, plus de 500 entreprises menacent de poursuivre la Kenya Power en justice, pour le non-paiement de leurs factures. Celles-ci s’élèvent collectivement à plus de 400 millions de shillings kényans, soit environ 4 millions $. Certains des services et travaux non payés ont été achevés depuis 2013 et les entrepreneurs affirment que leurs démarches pour rencontrer les cadres de la Kenya Power afin de discuter du problème n’ont pas abouti.

« Nous demandons à la Kenya Power de s’acquitter de nos factures, à défaut de quoi, nous serons obligés de la poursuivre en justice pour les pertes et dommages encourus, à cause de ce retard. Nous avons obtenu les contrats au bout de processus de sélection par pré-qualification. Aussi sommes-nous étonnés qu’au moment du paiement, la compagnie trouve difficile de nous payer », a affirmé Andrew Mong’are, responsable de la North Rift Power Line, l’une des entreprises concernées par le dossier.

Les entreprises qui affirment éprouver des difficultés financières, notamment au niveau de leurs prêts bancaires, appellent les responsables nouvellement nommés de la compagnie et le ministre de l’Energie à se pencher sur le dossier.

Gwladys Johnson Akinocho