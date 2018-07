L’Amérique de Donald Trump a dominé le marché des émissions d’obligations vertes au cours du premier semestre 2018

(Agence Ecofin) - La valeur globale des emissions d'obligations vertes enregistrées au cours des six premiers mois de 2018 a été de 74,6 milliards $, apprend-on d'un rapport publié par l'Initiative pour les Obligations Climatiques (Climate Bond Initiative).

Dans une tendance qui tranche avec la position climato-sceptique de l'administration dirigée par son président Donald Trump, les Etats-Unis ont dominé ce segment, en termes du volume des activités. Sur les 670 émissions enregistrées au cours de la période, 491 ont été effectuées à partir de ce pays.

Ce chiffre pourrait grandir car il y a encore des emissions effectuées par la firme américaine Fannie Mae et qui sont garanties par des produits financiers hypothécaires. D'autre part, il y a aussi dans le pipeline, quelques emissions dont le caractère "obligations vertes" doit être validé.

Il n'est pas sûr si les 221 milliards $ d'emissions nettes d'obligations vertes réalisées en 2017 seront atteints en 2018. Aussi, au delà de l'engouement observé sur les marchés, les objectifs de capitaux à mobiliser, pour des investissements au bénéfice de la réduction du rechauffement climatique, sont loin d'être atteints.

Selon le Corporate Bond Initiative, il faudrait atteindre les 90 000 milliards $ pour y parvenir, or en 2020, on aura dépassé difficilement les 1000 milliards $. Enfin, bien qu'elle soit la plus exposée aux risques des changements climatiques, les actions en provenance de l'Afrique sont assez modestes sur ce segment.

Parmi les pays de la région, l'Afrique du Sud figure en bonne place, avec les emissions réalisées par la municipalité de la région du Cap. On peut aussi citer le Nigéria qui a débuté en 2017, un programme souverain d'emission d'obligations vertes dont le but est de mobiliser plus de 140 millions $. On peut enfin mentionner le Maroc ou encore le Kenya, qui participent activement à la lutte contre des changements climatiques.

Idriss Linge