Afrique du Sud : la firme de location de voitures FlexClub mobilise 1,2 million $ auprès de plusieurs fonds

(Agence Ecofin) - FlexClub, une entreprise de location et d’achat de voitures annonce la levée de 1,2 million $ au cours d’un cycle de financement dirigé par la firme de capital risque CRE Venture Capital. Savannah Fund, un fonds qui cible les entreprises à forte croissance en Afrique subsaharienne et la firme d’investissement sud-africaine Montegray Capital ont également participé à cette levée de fonds.

La start-up qui est présente en Afrique du Sud utilisera la ressource pour renforcer son équipe et étendre ses activités hors du continent, principalement sur le marché mexicain. « Nous prévoyons élargir notre équipe et poursuivre nos activités sur le marché mexicain avec notre partenaire Uber Mexico », a déclaré Tinashe Ruzane, directeur général de FlexClub.

Les revenus générés par le secteur de la location des voitures en Afrique du Sud ont augmenté de 3,6% en 2017 à 5,2 milliards de rands, selon une étude de juin 2018 publiée par the National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA), une association des constructeurs automobiles sud-africains.

Chamberline Moko