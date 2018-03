Le sud-africain Goodwell investit dans une société néerlandaise fournissant des logiciels aux institutions de microfinance

(Agence Ecofin) - Goodwell, une société d’investissement sud-africaine axée sur l’inclusion financière, a annoncé ce 18 mars 2018 avoir réalisé un investissement dont le montant n’a pas été dévoilé au sein de Musoni Services, une société néerlandaise fournissant des logiciels aux institutions de microfinance (IMF).

L’opération qui a été réalisée via le fonds Goodwell MDC III permettra de renforcer et d’élargir l’offre de services de Musoni Services. La firme pourra ainsi fournir aux IMF des pays émergents des logiciels innovants de leur permettront d’avoir une meilleure gestion de leurs prêts et de leur clientèle.

A côté de cela, l’investissement de Goodwell permettra à Musoni Services d’étendre ses activités vers de nouveaux marchés émergents. La société néerlandaise pourra fournir des produits et services de qualité à des coûts réduits aux populations de plusieurs pays africains.

Rappelons qu’en 2015, la société avait déjà réalisé un premier investissement au sein de Musoni Services.

Chamberline Moko