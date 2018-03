Togo : la PME Tanko Timati veut lever, d’ici juin, 250 millions de FCFA pour financer sa croissance

(Agence Ecofin) - Tanko Timati, jeune pousse togolaise spécialisée dans la transformation de tomates fraîches bio en purée, envisage de donner de l’oxygène à ses activités et d’asseoir son plan d’expansion dans 19 pays d’Afrique d’ici 2025. Pour y parvenir, le cap est mis sur l’autofinancement.

L’entreprise créée en 2016, qui prévoit de franchir la barre des 50 millions de FCFA de chiffre d’affaires cette année, veut augmenter son capital de 250 millions de FCFA avant juin 2018, à travers une ouverture de capital.

A l’issue de cette opération, le plan d’investissement subjacent servira, dans un premier temps, à adapter la production à la demande togolaise et ensuite, à préparer le déploiement sur d’autres marchés déjà ciblés.

Selon Ismael Tanko, PDG de Tanko Timati, qui s’est confié à Togo First sur le sujet à l’occasion d’une interview, le processus a déjà démarré avec trois investisseurs potentiels qui se sont positionnés. « Aujourd’hui nous sommes déjà en discussions avec trois parties : une institution et deux particuliers, sachant que l’objectif est de pouvoir lever 250 millions de francs CFA pour acquérir des machines qui nous permettront d’aller plus vite dans la production ; et aussi de pouvoir mettre en place une serre qui nous permettra d’être en partie autonome sur le plan d’approvisionnement des matières premières », a souligné Ismael Tanko.

Le chef d’entreprise a par la suite, lancé un appel aux futurs investisseurs en capital pour la réussite de l’opération qui devrait s’achever avant la fin du second trimestre 2018.

Pour rappel, en plus du Togo, Tanko Timati est présent au Bénin, au Burkina Faso, au Niger, etc.

Fiacre E. Kakpo