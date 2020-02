ECP signe une offre de rachat de Burger King South Africa auprès de GPI

(ECP ) - Emerging Capital Partners (ECP), leader panafricain du capital-investissement, a conclu un accord avec Grand Parade Investments (GPI) pour l’acquisition de Burger King South Africa.

Le groupe coté en bourse, Grand Parade Investments (GPI), a conclu un accord pour vendre 100 % de sa participation dans Burger King South Africa (BKSA) et Grand Foods Meat Plant à Emerging Capital Partners (ECP), leader panafricain du capital-investissement avec plus de 3,2 milliards de dollars de fonds collectés. L'opération est une transaction de catégorie 1. Elle est donc soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Burger King South Africa est évalué à 670 millions de rands en valeur d’entreprise (EV), sous réserve de tout ajustement, ce qui équivaut à 12 fois l'EBITDA historique (FY2019), et environ 8 fois l'EBITDA à terme (FY2020). L’évaluation de Grand Foods Meat est de 27 millions de rands en valeur d’entreprise.

Avec plus de 90 restaurants, Burger King a connu l’une des croissances les plus importantes parmi les chaines de restauration rapide en Afrique du Sud. GPI a acquis la franchise principale de la marque BURGER KING® en 2012. Au cours des deux dernières années, BKSA a réalisé d’excellentes performances économiques, dépassant le milliard de dollars de chiffres d’affaires. Ce qui a permis à GPI de dégager des bénéfices en 2019 pour la première fois depuis son ouverture.

Depuis 2013, et sous la direction de Grand Parade Investments, BKSA, a réalisé une croissance impressionnante tout en continuant à répondre aux besoins des consommateurs sud-africains. En effet, durant trois années consécutives, BKSA a trusté la première place de l’indice Ask Afrika Orange pour la qualité de son service.

BKSA s’approvisionne à plus de 90% en ingrédients auprès de fournisseurs locaux. Avec par exemple la galette Whopper®, produite par la Grand Food Meat Plant, une usine de production de hamburgers appartenant à GPI.

« BKSA se distingue par la qualité de ses hamburgers et l’excellence de son service client, assuré par une équipe à l’écoute des consommateurs sud-africain. BKSA emploi aujourd’hui plus de 2 800 personnes et grâce à l’investissement d’ECP, nous avons pour objectif de doubler les effectifs. Notre but est de populariser les savoureux burgers grillés cuits au feu de Burger King, en les maintenant à des prix accessibles. Depuis notre premier fond dont le comité consultatif fût présidé par Nelson Mandela, l’Afrique du Sud est pour nous un marché capital », a déclaré Paul Maasdorp, Directeur général et associé chez ECP.

Suite à cette opération, Mohsin Tajbhai, PDG de GPI, a commenté : « L'année dernière, nous avons réussi avec succès à restructurer l’entreprise tout en améliorant la rentabilité de nos unités de production alimentaires. Dans le même temps, nous avons pris la décision stratégique de réduire notre participation opérationnelle dans BKSA. C’est pourquoi nous avons sollicité diverses entreprises. L'offre d'ECP était la plus intéressante et dépassait l’estimation réalisée lors d’une évaluation indépendante. Le conseil d’administration a donc estimé qu’il était primordial de retenir l’offre d’ECP. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit autour de cette incroyable marque sud-africaine. Désormais, nous sommes heureux de passer le relais aux équipes d’ECP, composées d’investisseurs expérimentés dans le domaine de la restauration et de la consommation en Afrique ».

Le secteur de la consommation est l’un des plus importants pour ECP en termes de nombre d’investissements, puisque 12 transactions ont déjà été réalisées sur ce segment. De 2012 à 2017, ECP a joué un rôle déterminant dans le développement de Java House. En effet, le groupe est passé de 12 restaurants au moment de l’investissement d’ECP, à une chaine de premier plan en Afrique de l’Est. Lorsqu’ECP est sorti du capital de Java House, le groupe exploitait 59 restaurants dans trois pays. Suite à cette vente, ECP a investi en décembre 2018 dans le Groupe Artcaffé, l’un des principaux opérateurs de restaurants et de cafés kenyans. Depuis l'investissement d'ECP, Artcaffé a augmenté sa présence sur le territoire kenyan de plus de 30 % en un an.

« En 2013, GPI a lancé la marque Burger King en Afrique du Sud, et grâce à un mangement de qualité en a fait l’une des marques les plus appréciées du pays. L'équipe de Direction de BKSA souhaite remercier GPI pour sa vision et son soutien au fil des années. Nous sommes désormais ravis de nous associer à ECP dans l’optique de rapprocher encore plus notre marque des consommateurs », a déclaré Juan Klopper, COO de BKSA.

Le président de BKSA, Hassen Adams, a souhaité revenir sur l’implantation de Burger King en Afrique du Sud : « L’introduction de la marque Burger King en Afrique du Sud opérée par GPI fût une expérience mémorable et marquera à jamais le marché de la restauration rapide dans le pays. Si nous sommes tristes de mettre fin au travail effectué avec GPI, je suis convaincu qu’avec ECP, Burger King connaitra un succès plus retentissant encore. Je me réjouis que le déploiement dynamique qui sera assuré créera de nouvelles perspectives d’emplois en Afrique du Sud. Opportunités que GPI avait su exploiter avec succès. Ces opportunités ont permis la création d’emplois, essentielles en Afrique du Sud, ainsi que la distribution de dividendes, longtemps attendue par nos actionnaires, qui ont su faire preuve de patience ». « Je tiens à remercier les équipes et la Direction de BKSA pour leur soutien et je leur souhaite de continuer à développer avec succès la marque Burger King ».

À propos de Emerging Capital Partners (ECP)

ECP s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience en matière de private equity et capital-investissement en Afrique. Le fonds a réalisé plus de 60 transactions et près de 50 sorties de capitale. ECP a levé plus de 3,2 milliards de dollars en capital de croissance par l'intermédiaire de fonds et de véhicules de co-investissement. ECP cherche à identifier les opportunités d’investissement qui bénéficieront des changements démographiques et économiques structurels en Afrique. ECP travaille en étroite collaboration avec les bénéficiaires de ses investissements pour mettre en œuvre les meilleures pratiques et renforcer le leadership des entreprises. À travers ses trois bureaux, le fonds est présent dans les principaux hubs économiques du Continent Africain. ECP a actuellement deux autres investissements en cours, avec une présence significative en Afrique du Sud, dans le secteur des technologies de pointe. ECP est investisseur dans Mukuru, l'une des plus grandes, si ce n’est la plus importante société de transfert de fonds en Afrique australe. ECP a également investi récemment dans Inter Africa Transport Forex (IATF), une entreprise de logistique digitale qui permet à ses clients - des entreprises de transport, notamment transfrontalières - de mieux gérer et suivre leurs coûts. Actuellement, les sociétés du portefeuille d'ECP emploient plus de 700 personnes en Afrique du Sud. Le fonds étudie activement d'autres investissements potentiels dans le pays. Les investissements d'ECP inclus également les filiales étrangères de sociétés sud-africaines, comme la filiale ivoirienne du groupe MTN. ECP est investi aux côtés du groupe MTN dans IHS Towers, la plus grande société de tours en Afrique.

À propos de Grand Parade Investments (GPI)

GPI est un groupe coté en bourse, possédant des holdings dans les secteurs de l'alimentation et des jeux. La société a été fondée en 1997 et dispose d’une expérience reconnue dans la création de valeur. Parmi ses milliers d'actionnaires, bon nombre sont issus des communautés marginalisées et des zones défavorisées du Cap. GPI a été cotée au conseil d'administration du JSE en 2008 et a depuis lors développé son portefeuille d'investissement dans le secteur des jeux. Plus récemment, GPI a joué un rôle déterminant dans le lancement et la croissance de Burger King® en Afrique du Sud.

À propos de Burger King

Chaque jour, plus de 11 millions de personnes visitent les restaurants Burger King dans le monde entier pour bénéficier de la qualité, de la saveur et des prix avantageux des produits. Depuis plus de 50 ans, Burger King s’engage à offrir à ses clients des ingrédients de qualité supérieure, des recettes originales et des expériences culinaires adaptées aux familles.

À propos de Burger King South Africa

Le tout premier restaurant Burger King d'Afrique du Sud a ouvert ses portes en mai 2013. Une entreprise commune entre la société du Cap-Occidental, Grand Parade Investments, et une filiale de Restaurant Brands International Inc. BKSA, a été lancée dans la province du Cap-Occidental et s'est depuis étendue à l'échelle nationale avec plus de 90 emplacements dans tout le pays.

À propos deRestaurant Brands International (RBI)

RBI est l'une des plus grandes entreprises de restauration rapide au monde, avec plus de 32 milliards de dollars de ventes et environ 26 000 restaurants dans plus de 100 pays. RBI possède trois des marques de restauration rapide les plus connues et les plus emblématiques au monde : Burger King®, TIM HORTONS® et POPEYES®. Ces marques indépendantes agissent en faveur de leurs clients et de leurs franchisés respectifs depuis des décennies.

À noter : GPI est actuellement en période de clôture et fournira plus d'informations sur la vente de BKSA et les nouveaux plans d'investissement lorsque ses résultats seront publiés fin mars 2020.